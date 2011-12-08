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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 8日 星期四 13:33 BJT

宏观政策未到转向之时--官员

中国人民银行近三年首次调降存款准备金率後，外界纷纷猜测中国宏观调控政策是否会转向？据《中国证券报》周四报道，发改委政策研究室副主任施子海日前表示，宏观调控政策未到需要进行方向性调整的时候，要保持其连续性和稳定性，不搞"急刹车"。路透

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