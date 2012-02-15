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中国财经 | 2012年 2月 15日 星期三 18:00 BJT

中国今年将改善宏观调控 深化垄断行业改革--国务院

路透北京2月15日电---中国国务院周三举行常务会议称,中国今年将改善宏观调控,健全市场体系,深化垄断行业改革.

中国政府网刊登新闻稿并援引会议称,今年将完善分税制和财政转移支付制度,同时要推进财税体制改革,理顺中央与地方及地方各级政府间财政分配关系.

中国并将扩大增值税改革试点,全面推进资源税改革;将深化电力、成品油和水资源价格改革.

今年还将强化国有控股大型金融机构内部治理和风险管理,合理引导民间融资,鼓励民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域.(完)

--发稿 李然; 审校 丁淑琴

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