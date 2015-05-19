中国国务院印发《中国制造2025》 全面推进制造强国战略

路透北京5月19日 - 中国国务院日前印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，明确在第一个十年将提高国家制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合。

据新华社周二报导，中国制造2025是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。中国计划通过三步走实现制造强国战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

该战略规划明确九大战略任务和重点，包括提高国家制造业创新能力；推进信息化与工业化深度融合；强化工业基础能力；加强质量品牌建设；全面推行绿色制造。

大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域；深入推进制造业结构调整；积极发展服务型制造和生产性服务业；提高制造业国际化发展水平。

《中国制造2025》明确，通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升制造业的整体竞争力。

同时，还提出深化体制机制改革、营造公平竞争市场环境、完善金融扶持政策、加大财税政策支持力度、健全多层次人才培养体系、完善中小微企业政策、进一步扩大制造业对外开放、健全组织实施机制等8个方面的战略支撑和保障。

今年的政府工作报告已提出，将实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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