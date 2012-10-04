钱多 穷人更多--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月4日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

穷人将所得花在食物和燃料的比重，要比有钱人高得多。当联准会（Ｆｅｄ）放钱推动物价上涨时，穷人的痛苦感受也较富人来得深。穷人必须为此削减其他的开销，也使政府振兴景气的努力大打折扣。

此外，期待藉着银行存款利息来增加收入，以及巴望退休後靠储蓄过活的人们，现在也得少花钱、多存钱。甚至可以这麽说，联准会撒大钱并没有刺激到景气，反而压抑了景气复苏。

还有，年纪较大的劳工也被迫延长退休年龄，这会让年轻人更难找到工作。年轻人的高失业率已成为全球的普遍现象，找不到稳定合适的工作，将让年轻人永远无法取得必要的职场技能。劳动人口的结构正在形成断层，就像文革後中国所面临的处境一样。

至于有钱人，当联准会印钞票时，他们会增加持有股票，这似乎就是景气刺激政策的效果。游资推动股票和不动产上涨，但只有富人才有能力持有，这让股票和地产根本无法产生社会阶层的流动。这些年来，富人不是因为聪明和努力才变得更富有，而是他们一开始就钱多多，然後再以钱滚钱。

这是美国的现况，台湾也有相同问题，而中国可能更严重。未来十年，中国政治、经济、社会都将进入不稳定局面，所得差距扩大，新领导人必须面对打击贪污和缩减国家掌控产业的压力。

从衡量贫富差距的吉尼系数观察，中国由一九七八年的三○二开始上升，当时刚刚开放市场经济，现在或许已接近五○。自二○○○年以来，中国便不曾公布整体的吉尼系数，但○七年对二万户中国家计单位的调查显示，吉尼系数为四八；而不动产自此时起涨，现在中国的吉尼系数肯定更高。

大部分已开发国家，甚至新兴工业国家的吉尼系数介於二○至三○之间，部分最贫穷的非洲和拉美国家则接近或超过五○。美国达四五，是工业国家中的特例，虽不公平也不合理，但似乎大家也能接受。

反观中国，不过才一个世代贫富差距便严重至此。即使是被「双开」的薄熙来，在今年三月才表示吉尼系数超过四六；讽刺的是，他的垮台和贪腐，更加彰显了共产党在国家财富分配的影响力。

眼前北京当局除持续拉高最低工资，别无他法，一般预估将调升一五％；工业部门已面临出口市场需求减缓，如今又要面对调薪压力，中国经济免不了出现第七季衰退。

外国分析师认为，在工业生产持续疲弱下，中国将被迫再推出景气刺激方案。但前次的刺激方案对工业生产帮助有限，因为只有国企拿得到补助，把钱拿去炒股炒房，造成贫富差距扩大及通货膨胀。如果中国再推出任何振兴政策，只会重燃通膨，不动产市场也会再度热络，贫富差距也会更加恶化。

华尔街常说：别跟联准会作对，是指当联准会推出宽松货币政策时，股票和债券价格必将上扬。这回，中国领导人却有可能会不择手段地与联准会对干。(完)

--整理 董永年

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

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