中国铁建注资20亿元人民币投资磁浮交通 已启动高速磁浮研发

中国铁建网站新闻稿称，中国城镇化战略的实施，需要综合发展多种制式城市轨道交通，而磁浮交通是人们所期待的交通互补方式。中铁磁浮的成立搭建了一个磁浮、单轨等新型轨道交通发展的产业平台，将以投融资为引领，推动中国现代新型轨道交通事业发展。