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中国财经 | 2016年 10月 31日 星期一 15:56 BJT

中国铁建注资20亿元人民币投资磁浮交通 已启动高速磁浮研发

路透北京10月31日 - 中国大型基建公司中国铁建(601186.SS)(1186.HK)周一称，注资20亿元人民币组建中国首家磁浮交通投资建设公司——中铁磁浮交通投资建设有限公司，主要从事磁浮交通、单轨交通及其他新型交通项目的投资、研发、规划、技术服务等，这标志着中国磁浮正式产业化运营。

中国铁建网站新闻稿称，中国城镇化战略的实施，需要综合发展多种制式城市轨道交通，而磁浮交通是人们所期待的交通互补方式。中铁磁浮的成立搭建了一个磁浮、单轨等新型轨道交通发展的产业平台，将以投融资为引领，推动中国现代新型轨道交通事业发展。

“根据规划，未来我国将会适时推出高速磁浮的发展，目前已经启动时速600公里的高速磁浮研发。”中央电视台报导指出。

中国铁建A股周一收报10.30元，过去一个月累计上涨14.32%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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