中国铁建注资20亿元人民币投资磁浮交通 已启动高速磁浮研发

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月31日 - 中国大型基建公司中国铁建(601186.SS)(1186.HK)周一称，注资20亿元人民币组建中国首家磁浮交通投资建设公司——中铁磁浮交通投资建设有限公司，主要从事磁浮交通、单轨交通及其他新型交通项目的投资、研发、规划、技术服务等，这标志着中国磁浮正式产业化运营。
中国铁建网站新闻稿称，中国城镇化战略的实施，需要综合发展多种制式城市轨道交通，而磁浮交通是人们所期待的交通互补方式。中铁磁浮的成立搭建了一个磁浮、单轨等新型轨道交通发展的产业平台，将以投融资为引领，推动中国现代新型轨道交通事业发展。
“根据规划，未来我国将会适时推出高速磁浮的发展，目前已经启动时速600公里的高速磁浮研发。”中央电视台报导指出。
中国铁建A股周一收报10.30元，过去一个月累计上涨14.32%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。