明年大陆及香港IPO将复苏--安永

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海12月18日 - 国际会计和咨询公司安永周二发布报告认为,明年随着国内经济的复苏,包括大陆及香港在内的大中华区首次公开发行(IPO)市场将会有所复苏,其中A股IPO融资额预计在1,300亿元人民币,较今年增三成.
据安永报告,今年香港市场和大陆A股的IPO融资额预计均下降逾六成,分别为880亿港元和1,030亿元,大中华区合计融资额占全球22%,居全球第二.而去年大中华区IPO融资额全球占比达四成,连续第二年领跑.
安永预计,明年香港将有超过80宗IPO项目,筹资总额为1,300亿港元,较今年增长近五成.中小型企业的上市会更趋活跃,但缺乏超大型企业上市.
"下半年若有海外企业或内地大型国企在港上市,那(融资)规模可能更乐观一些."安永大中华科技行业主管合伙人刘国华表示.
2012年大中华区IPO活动疲弱是由于缺乏大型IPO.安永中国审计服务合伙人汤哲辉指出,大中华区股票市场不振,整个地区投资信心疲弱,投资者普遍选择观望.
安永方面还预计,若证监会对内地企业登陆H股市场门槛调降,明年将会有更多内地民营企业以H股上市;所涉行业将会比较分散,但仍将以内需为主的行业领先.而房地产企业有强烈的融资需求,一旦市场转好,将会有更多内房股在香港上市.
目前,内地企业赴港主板上市门槛俗称"四五六":净资产规模在4亿元人民币以上,融资规模不低于5,000万美元,年净利润不低于6,000万元人民币.在很长一段时间内,只有大型国企容易满足这些条件,众多中小民营企业很难从中国证监会拿到赴港上市无异议函,只好通过红筹模式实现在港上市.
另外,B股公司将继续寻求在香港上市,特别是市值较大,港澳台等海外投资者占有相当比重,公司有拓展海外业务的需求,业绩优良,符合香港联交所挂牌要求的B股公司,有希望转板H股.
中集集团(000039.SZ)的B股转H股计划已基本完成,周三将以介绍形式在香港联交所上市.中集此次转板涉及14.30亿股股份,但不会新募资本.
对于A股市场,安永报告认为,第一季IPO活动将仍为疲弱,政策在第二季集中出台对受益的行业和地区的IPO将有推进作用.下半年随着大家对企业业绩前景预期更为乐观,IPO活动将更为活跃.(完)
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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