内地和香港房价不断下滑 但股票风险交易重现兴旺

2011年12月15日在港交所拍到的画面。 REUTERS/Tyrone Siu

* 投资者转向风险较高的房地产股

* 香港房地产股价较低,走势正在转升

* 限购令出台两年後,政策有望放宽

路透香港2月7日电---基金经理人认为,香港和中国大陆房地产市场前景不佳,正在让房地产股变得更具吸引力,就此得出的结论是,"风险较易"正在回归,在香港上市的房地产股尤其受到热捧.

地产市场中的投资者正在将资金从房地产投资信托等防御型产品抽离,转向投机型交易,押注政府会出台进一步宽松政策,令此前遭受重创的房地产股展开反弹.

"最近三个月,投资组合追逐的重点已经由债券转向房地产股了,"Portwood Capital主席卓百德(Peter Churchouse)表示,"自12月以来,风险投资开始有一点上升."

预计今年香港和中国大陆的房价将下挫约15%.再加上欧债危机,意味着中国和香港政府有可能放宽实施两年之久的购房限制.

"我一直建议投资者逐步买进一些中资房地产股,"卓百德表示,他掌管着他的私募基金和规模达4.5亿港元的亚洲地产投资基金(Asia Property Investments Ltd fund).

"全球经济处在衰退的边缘,今年政策趋向宽松的可能性更大."

国际货币基金组织(IMF)周一表示,如果全球陷入衰退,可能令中国经济增速减半,中国需要以"大规模"财政刺激政策来应对.

以股价低於单位净资产和市盈率(本益比)来看,其股价已低迷两年之久,香港开发商及最好大陆上市公司有望反弹.

"风险意愿正卷土重来,"一位在亚洲管理50亿美元主动式管理地产股投资组合的基金经理表示.由於其未获授权对媒体发言而要求不具名,他正在增加开发商类股的部位.

他并称,"香港和大陆的房地产市场可能会出现量价齐跌的局面,但似乎也已充分反映完毕."

香港地产上市公司在10月初跌至两年半低位,但自从中国下调银行存款准备金率後,恒生地产建筑指数.HSCIPC看来生气勃勃.该指数单是1月便弹升了13%.

投资人表示,尽管北京当局对房价政策态度强硬,股价却正反映了这类宽松的初步迹象.

**香港是较安全的押注**

投资者和分析师表示,大陆房价意外大幅下滑的风险较大,由於一些开发商已大砍价格30%,因此有爆发价格战之虞.分析师表示,现金充沛的香港开发商不太可能提供逾10%的折价.

花旗在11月对香港开发商的股价转持偏多看法.分析师Ken Yeung在1月研究报告中表示,尽管最近已上涨,但这是该类股的"第二次登机广播",新鸿基地产(0016.HK)、信和置业(0083.HK)为首选投资标的,并青睐嘉里建设(0683.HK)及新世界发展(0017.HK).

野村地产分析师已建议客户,先对中国开发商股票进行挑选,而不是对上半年北京政策宽松做事後诸葛的事.

巴黎银行的Chan表示,现在押注香港开发商是比较安全的,并留意大陆房市何时转向.(完)

--编译 郑茵/戴素萍;审校 王洋

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