李克强称两岸扩大经济合作有利台湾参与区域经济合作--报载

路透台北4月11日 -台湾本地媒体报导，前副总统萧万长与大陆国务院总理李克强上日在博鳌论坛见面，会中李克强表示，两岸进一步扩大经济合作，有利为台湾参与区域经济合作创造更好的条件。

台湾的中央社报导，李克强也表示，大陆愿意首先与台湾民众分享大陆经济发展带来的机遇，在两岸经济合作中照顾台湾民众利益，在对外开放时〞先一步对台湾开放，或者对台湾开放的幅度更大一些〞，促进两岸经济融合与共同发展。

中央社也引述李克强也称，当前经济全球化和区域经济整合势头不减，〞两岸进一步扩大经济合作，促进经济融合，也有利于为台湾参与区域经济合作创造更好的条件，我们真诚希望台湾同胞能把握住这些机遇〞。

针对台湾本地发生大型反两岸服贸协议签订的事件，中央社引述萧万长会后在记者会上指出，他并没有和李克强讨论到两岸服务贸易协议的相关议题。

萧万长也呼吁，两岸还应积极面对台湾参与区域经济整合的问题，打造台湾参与RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)和TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协定)的路径图，化解台湾经济边缘化的疑虑，为两岸创造互利双赢。

至于大陆将于2015年谈完RCEP协议，如今只剩一年多的时间。萧万长表示，RCEP国家都是台湾主要的贸易对象，这些国家与台湾经贸往来，占台湾GDP的58%。若是明年底谈完，后年零关税生效，而台湾又未能加入，则台湾将面临严重的边缘化。(完)

(记者 高洁如; 审校 林高丽)

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