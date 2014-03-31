两岸服贸协议难如期生效 台执政当局对两岸议题料做出更大让步

* 数十万民众涌向总统府前抗议，反服贸抗争能量全面爆发

* 背后隐含年轻人低薪高失业、恐惧中国等多层次问题

* 执政当局料做出更大让步，两岸服贸协议如期生效不易

记者 董永年

路透台北3月30日 -强力民意的展现，恐迫使台湾领导人马英九做出更大让步。在保有政权为最优先考量下，两岸服务贸易协议料无法如预期在上半年生效，经济前景不容乐观。

数十万名群众周日涌向台湾总统府前，表达对政府黑箱处理两岸服务贸易协议的不满，并要求将协议自立法院退回行政院。

台湾专家学者认为，反服贸学运包含年轻人低薪高失业、恐惧中国心态等多层次问题，处理不慎将引发更严重对立。

〞服贸会耽搁下来，但大家可静下来讨论究竟是利是弊，这是好事。 〞政治大学金融系教授殷乃平说。

元大宝华综合经济研究院董事长梁国源则表示，这么大规模的抗争，原因来自很多层面，反服贸只是引爆点。特别是这次有许多学生参与，主要是年轻族群失业率偏高，且薪资上不来。

殷乃平认为，反服贸学运表面的原因是抗议代议政治机制不足，国会没经过充分讨论就草率让法案过关。但隐藏其中的因素，其实是担心执政当局以机密进行两岸事务的谈判，百姓担心签署后造成的伤害无法弭补，因此要求要有监督机制。

今日走上凯达格兰大道抗议的民众，多数也表达出对中国的恐惧。

〞与美国、日本这些对我们没野心的国家谈，我们不担心，中国却是以经济买收台湾，最后就是要并吞我们，所以我们不只反服贸，还要反并吞。〞47岁的工程公司经理刘仲元说。

被称为〞太阳花学运 〞的抗争活动学运总指挥林飞帆在抗议现场上发表演说称，这次的行动，在台湾与中国的关系之间做了新的定义。

〞台湾未来是属于台湾2,300万人民，是由我们自己决定。 〞他说。同时占领国会的行动还无法停止。

一位30岁的张姓家庭主妇忧心地表示，很担心年轻人的未来，他们很没有安全感。尤其怕中国介入台湾太多的事务。

马英九日前曾表示，今年的目标就是拚经济，立法院在上半年务须通过服贸协议，然后台湾才有可能加入〞跨太平洋伙伴协定〞(TPP)和〞区域全面经济伙伴关系〞(RCEP)。

若服贸协议无法如期通过，殷乃平认为，RCEP可望在2015年成立，台湾若没加入，届时许多民众才会感受到压力。〞到时候(反服贸)阻力也许就不会这么大了。〞

不过他也警告，台湾经济这一、两年受到产业无法与韩国竞争，大陆产业取代效应打击，本就处于重整等待突破的边缘，若再加上服贸无法生效的冲击，短期经济展望恐将雪上加霜。

台湾近年来的经济成长率除了2010年在金融海啸后高达10.76%，其后三年分别只有 4.19%、1.48%及2.11%。

另据台湾主计总处的统计，台湾去年全年工业及服务业受雇员工实质薪资月平均为44,739台币，不及15年前(1998年的44,798台币)，因其间薪资增加15.86%，但低于同期CPI的增幅16.01%，致实质薪资减少0.13%。

**对当局失去信任**

但抗议民众似乎已对当局失去信任。马英九已两度对学运释出善意回应，周六也承诺支持两岸协议监督机制法制化。但学生认为，马英九拒绝了先立法再审查的核心诉求，抗议行动不会停止。

身着黑衣的群众周日下午挤满总统府前的凯达格兰大道，并向周遭的中山南路、仁爱路蔓延。现场发放印有〞扞卫民主、退回服贸〞的黄丝带，搭配各式各样的抗议标语与口号，藉此向当局表达不满。

自3月18日反服贸学生占领立法院以来，这场的抗争活动已长达13天。服贸议题所爆发的紧张对峙气氛有增无减，因两岸事务无论是经济或政治在台湾一向十分敏感。

今年55岁，在台北市经营汽车修理厂的黄志政表示，这已是两周来第三次前来抗议。身形略显清瘦的他指出，执政的国民党不顾程序正义硬是要让服贸协议强渡关山，令人怒火中烧。

〞我担心这个政府会把我们卖掉。 〞他焦虑地说。

刘仲元则表示，台湾的代议政治忽略了民意，只听从党主席与总统的指令。

〞我们要将自己的东西拿回来，不是选了他，就所有的东西都由他做主。〞47岁的刘仲元说。

不少中南部的学生与民众，也号召北上抗议。

20岁的陈姓大学生，就透过网路与85位高雄的大学与高中生联系，租了两台游览车，一早就来到凯达格兰大道前。

当被问及是否会不惜罢课也要抗争到底，他含蓄地说，还是会回去上课，有空再来帮忙。

虽然反服贸学潮声势巨大，不过也有另一种声音，要学生退出国会。

白色正义社会联盟昨日即号召民众集会，强调希望台湾社会能够尽快恢复安宁，盼学生能够早日撤出立法院议场，并秉持着民主精神，接纳与他们不同的声音。

反服贸学生及公民团体规划抗议活动结束后，将号召民众重回立法院。警方表示，本次活动合法集会时间是到周一凌晨零时，届时若总统府前还有民众逗留，将会柔性劝离。(完)

审校 杨淑祯； 发稿 路透中文网

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