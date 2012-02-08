陆客台湾自由行试点将新增天津等八个城市--消息

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透台北2月8日电---一位熟悉政策的官员周三指出,两岸相关单位明日将敲定八个陆客自由行的新试点城市,天津、重庆、南京、杭州、广州等与台湾较有渊源的城市,均将包含在内.
该名官员在一场活动对记者称,两岸小两会(台湾海峡两岸观光旅游协会、海峡两岸旅游交流协会)今日在香港针对扩大陆客自由行范围谈判,明日就会确定新的试点城市.若加计原先开放的北京、上海与厦门,自由行的开放城市将扩增至11个.
"这次扩大仅止於增加自由行的城市,其他还没谈到...这些城市经济水平高,与台湾渊源较强."他说.
本地媒体日前报导,台湾领导人马英九表示将扩大陆客自由行开放城市,从现有的三个增加到11个,并会在3月正式上路.
交通部观光局也在日前指出,在航班增加等有利因素带动下,预估今年来台旅客人次目标将达660万,较去年的600万增加10%.其中高居首位的大陆观光客预估可达200万人次,较去年逾170万人也增加10%.(完)
--采访 林妙容;撰写 董永年;审校 屈桂娟
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
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