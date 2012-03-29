中国买进6艘美国玉米船货--消息

行业消息人士周三表示，中国民间进口商已经买进6艘或约36万吨美国玉米，5月及6月从美国太平洋西北部交运，这是2月底以来首见销往中国的大规模船货。消息人士表示，这批玉米是从多个卖方采购，成本加运费价格在每吨320美元区间低档，但他们不愿评论有哪些谷物公司涉入其中。路透