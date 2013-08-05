加快推进重大基础设施建设--发改委

路透北京8月5日 - 投资在较长一段时间里仍将是中国“稳增长”的关键支撑。国家发改委周日表示，要加快推进重大基础设施建设，并预计内需拉动的交通运输需求将保持稳定增长趋势。

发改委网站刊登新闻稿称，未来要加快推进前期工作，具体包括抓紧推进北京新机场项目前期工作，争取尽早开工建设；先后批复了沈阳9号线一期工程、10号线，武汉8号线一期工程等8个轨道交通项目，另有10个项目前期工作进展顺利，预计下半年开工建设。

“城市轨道交通项目的核准权限已下放至省级投资主管部门，...预计内需拉动的运输需求将保持稳定增长趋势，”新闻稿称。

上周三召开的国务院常务工作会议已经表示，要研究推进政府向社会购买公共服务，并加强城市基础设施建设，包括地铁、轻轨和市政地下管网等。

常务会议确定的重点任务包括加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设，加强市政地下管网建设和改造，加强污水和生活垃圾处理及再生利用设施建设，加强燃气、供热老旧管网改造，以及城市配电网建设等等。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。