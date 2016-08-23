中国要加大重大工程推进力度 不再审批项目建议书--发改委

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月23日 - 中国国家发展和改革委员会副主任胡祖才周二表示，要加大对国家“十三五”（2016-2020年）规划纲要165项重大工程项目实施推进力度，下一步要细化实施方案，加大前期工作力度。
他在新闻发布会上并称，对这些重大工程项目，原则上不再审批项目建议书，直接审批可行性研究报告。已确定22个国家重点专项规划，要求今年年底全部出台。
他指出，从目前进展看，各项重大工程项目积极有序推进，一批结转在建项目正在加快实施，一批新建项目已经开工，一批重大项目正在抓紧开展前期工作；还有一批重大工程项目，正在通过编制规划、制定方案、开展试点等方式积极推进，对经济社会发展的牵引作用已经初步显现。
“下一步，我们将进一步加大重大工程项目的推进力度。对正在审批核准的项目，各地区、各部门要最大限度简化审批程序，大幅缩减审批时间。”胡祖才称。
对已经审批核准尚未开工的重大工程项目，要抓紧落实建设条件，确保及时开工；对已经开工建设的重大工程项目，要加强跟踪服务，及时解决实施中的问题，大力推进、确保实施进度。
同时，还要加强组织领导，强化建设用地、资金等要素保障，加强质量管理和监督考核，加大对市场行为和社会预期的引导，形成推进重大工程项目实施良好氛围。
国家发改委7月共审批核准固定资产投资项目18个，总投资594亿元人民币，项目主要集中在交通、水利和能源领域。（完）
欲浏览中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选背景资料。
(发稿 宿泱韫/李子木；撰写 沈燕; 审校 张喜良)
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