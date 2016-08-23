中国要加大重大工程推进力度 不再审批项目建议书--发改委

路透北京8月23日 - 中国国家发展和改革委员会副主任胡祖才周二表示，要加大对国家“十三五”（2016-2020年）规划纲要165项重大工程项目实施推进力度，下一步要细化实施方案，加大前期工作力度。

他在新闻发布会上并称，对这些重大工程项目，原则上不再审批项目建议书，直接审批可行性研究报告。已确定22个国家重点专项规划，要求今年年底全部出台。

他指出，从目前进展看，各项重大工程项目积极有序推进，一批结转在建项目正在加快实施，一批新建项目已经开工，一批重大项目正在抓紧开展前期工作；还有一批重大工程项目，正在通过编制规划、制定方案、开展试点等方式积极推进，对经济社会发展的牵引作用已经初步显现。

“下一步，我们将进一步加大重大工程项目的推进力度。对正在审批核准的项目，各地区、各部门要最大限度简化审批程序，大幅缩减审批时间。”胡祖才称。

对已经审批核准尚未开工的重大工程项目，要抓紧落实建设条件，确保及时开工；对已经开工建设的重大工程项目，要加强跟踪服务，及时解决实施中的问题，大力推进、确保实施进度。

同时，还要加强组织领导，强化建设用地、资金等要素保障，加强质量管理和监督考核，加大对市场行为和社会预期的引导，形成推进重大工程项目实施良好氛围。

国家发改委7月共审批核准固定资产投资项目18个，总投资594亿元人民币，项目主要集中在交通、水利和能源领域。（完）

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