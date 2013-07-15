中国购买美国新作玉米 创下至少2011年来最大采购量

路透7月12日 - 美国农业部周五证实，本周中国对美国玉米的订购创下纪录第八大单日订购量，因进口成本下降而且中国国内价格依旧居高不下。

中国继前周购买130万吨美国软红冬麦后，本周又创下至少两年内最大一笔玉米进口订单。

交易商称，中国储备粮管理公司购入逾100万吨美国新作玉米，其中96万吨得到美国农业部周五的证实，未来一周或将作更多证实。

过去几周天气接近理想，今秋美国玉米收成将创下纪录高位的预期使新作玉米价格上周末跌至每蒲式耳不到5美元，为几年来最低水准。包括运输成本、保险和进口关税在内，美国玉米价格仍较中国国内便宜，中国玉米价格徘徊在每蒲式耳10美元左右。

“全球玉米价格在下跌，而中国国内价格仍是居高不下，没有丝毫松动，”Jefferies Bache分析师Shawn McCambridge称，“我认为(中国)不会追高价格，但如果玉米价格持续下滑，他们将继续利用市场机会。”

最近几周来，中国民间进口商一直在利用进口价格较低的机会少量订购，但最近的价格跌势可能引发了中国储备粮管理公司的订购行动。

AgResource Co.总裁Dan Basse称，“中国玉米进口政策由政府制定。内幕情况我们也不是很清楚，但民间进口商一直在买入玉米，因为进口有利可图。”

CBOT新作12月玉米期货合约与中国大连期交所1月期货合约的价差，在一周前扩大至每蒲式耳4.97美元，周五仍高于4.75美元。

中美玉米期货价差相关图表，请点选：(link.reuters.com/daf69t)

中国政府最近几年的国内玉米采购价以每年9-10%的幅度提高，激励农户逐年增加玉米种植，但同时也提升了玉米消费者的价格负担。

Basse称，最新的政府采购价约为每蒲式耳10.17美元。

中国进口商本作物季获得进口760万吨玉米的配额，分析师称进口配额将被全部使用。

据最新预估，美国农业部预计中国在2013/14销售年度将从各种来源进口700万吨玉米。

上周中段有传言称中国购买美国玉米，该消息并于周五获得证实，但美国玉米市场对此反应不大。这可能是由于中国此次采购并未预示，上述购买量预估将会上调。

“市场今早没有对玉米销售消息有明显反应。之前市场对周三的传言也没有反应，而且我认为除非美国玉米作物出现问题，或者中国决策层增加购买量，否则市场未来都不会对此类消息有反应，”Basse表示。(完)

(编译 于春红/徐文焰；审校 郑茵/张荻)

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