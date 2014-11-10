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中国财经 | 2014年 11月 10日 星期一 13:36 BJT

中国央行与马来西亚签备忘录在吉隆坡建立人民币清算安排

路透北京11月10日 - 中国央行周一与马来西亚国家银行签署了在吉隆坡建立人民币清算安排的合作备忘录。

发布在中国央行网站的新闻稿表示，之后，将确定吉隆坡人民币业务清算行；双方将充分协商和相互合作，做好相关业务监督管理、信息交换、持续评估及政策完善工作。

上周末，中国央行决定授权中国工商银行（加拿大）有限公司担任多伦多人民币业务清算行。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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