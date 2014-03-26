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时事要闻 | 2014年 3月 26日 星期三 17:54 BJT

中国特使敦促对马航失联飞机采取不懈努力

路透北京3月26日 -新华社报道称，中国派往马来西亚的特使张业遂周三呼吁对搜寻马航MASM.KL失联飞机采取不懈的努力。

报道指出，中国外交部副部长张业遂早些时候与马来西亚总理纳吉布举行了会面。

报道称，中国国家主席习近平周二派遣特使张业遂与马来西亚政府沟通马航失联飞机相关问题。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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