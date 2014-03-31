马航客机失联事件考验中马关系

中国保险：支持险资通过基础设施投资计划向PPP项目提供融资--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，为推动PPP项目融资方式创新以更好支持实体经济发展，将拓宽险资投资渠道，支持其通过基础设施投资计划形式，向PPP项目公司提供融资；投资方式上，除债权、股权方式外，还可以采取股债结合等创新方式，满足PPP项目公司的融资需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡/北京3月28日 - 中国政府和人民对马来西亚处理马航 失联飞机搜索的指责，可能给中马之间较为亲密的关系投下阴影。
马航MH370航班失踪三周来，中国政府、媒体和乘客家属一直对马来西亚进行口头指责，他们对马方混乱的反应和沟通不良表示愤怒。
一些中国明星现在开始利用社交媒体，呼吁他们的数百万粉丝抵制马来西亚，中国游客赴马来西亚旅游的人数有大幅下降的风险。
马来西亚方面认为此事是一场史无前例的危机，在为其焦头烂额之际，认为中国的反应是专横的、过于严厉的以及虚伪的。
包括知名演员章子怡在内的多位中国明星怒斥马来西亚，呼吁中国人不要前往马来西亚旅游。
中国领导人多次要求马来西亚采取行动；中国官方媒体的态度更加强硬，甚至质疑马来西亚成为发达国家的雄心。社交媒体上满是威胁的声音，阴谋论论调盛行。
分析师们称，中国领导人了解国民希望国家为公民在海外的利益挺身而出，符合全球第二大经济体的影响力。
分析师们指出，中马关系长期恶化的可能性不大，因为这会导致严重双输。但是危机导致的关系恶化可能持续一段时间，增加马来西亚和其他亚洲国家对中国崛起的戒心。
马来西亚总理纳吉布仍计划5月访华，作为庆祝中马建交40周年的一部分。但其他活动则因危机而受牵连。
马来西亚-中国经贸总商会副会长陈友信（Tan Yew Sing）表示，该商会将推后一些庆祝中马建交的活动。
马来西亚旅游部长Nazri Aziz周一称，“Visit Malaysia Year”旅游推广活动的在华路演将被推迟到MH370事件结束。
中国的旅行社称预订前往马来西亚的游客数量大幅下降。《中国日报》周三报导称，中青旅取消了全部马航订单。
华裔占马来西亚人口的四分之一还多。马来西亚一直认为与中国拥有特殊的关系，1974年成为首个与中国建交的东南亚国家。
中国是马来西亚最大的贸易伙伴。去年中国国家主席习近平出访马来西亚，与纳吉布共同承诺在四年内将双边贸易额提升两倍至1,600亿美元，并将马来西亚作为战略合作伙伴，宣布双方首次联合军事演习的计划。
陈友信表示：“负面影响将是短期的。中国政府如果允许这种情况继续发展，对他们是不利的。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，为推动PPP项目融资方式创新以更好支持实体经济发展，将拓宽险资投资渠道，支持其通过基础设施投资计划形式，向PPP项目公司提供融资；投资方式上，除债权、股权方式外，还可以采取股债结合等创新方式，满足PPP项目公司的融资需求。
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加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。