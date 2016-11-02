马来西亚或将研究人民币/马币交叉货币市场框架--央行官员

路透吉隆坡11月1日 - 马来西亚央行一名官员周二表示，该国或将研究人民币-马币交叉货币市场框架。马来西亚正在寻求促进人民币在该国市场的使用。

马来西亚央行助理总裁Adnan Zaylani Mohamad Zahid在央行网站发表的演讲稿中表示，这一框架将类似于现有的泰铢-马币协议，该协议使做市商在开展业务方面获得一定灵活性。(bit.ly/2f8wuVV)

“这将使做市银行在加强人民币汇市活动方面起到更大作用，不仅在现汇市场，而且在人民币远期和互换市场也是如此，从而使实体经济的外汇交易成本降低，”他说。

此番言论正值马来西亚总理纳吉布本周正式访华期间，此次访华旨在把中马双边关系推至“新的高度”。

Adnan表示，马来西亚央行也在研究一个新的框架，以帮助马来西亚投资者对冲外汇曝险。这个很快将完成的框架专门针对美元/马币和人民币/马币。

他说，马来西亚还应对人民币贸易融资给予特别关注，并研究开发更多人民币投资产品。

“马来西亚是中国在东盟地区的一个主要伙伴国，马国加强与人民币的连通十分重要，不仅可促进两国双边贸易往来，而且也将成为中国在该地区发起任何计划的平台，”Adnan说。(完)