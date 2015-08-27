中国和马来西亚9月将在马六甲海峡举行联合军事演习

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透北京8月27日 - 中国国防部周四称，中国和马来西亚两国军队将于9月中下旬在马六甲海峡及其附近区域举行代号为“和平友谊-2015”的联合军事演习，中澳美和中澳也将分别举行陆军野外生存技能联合训练。
中国国防部发言人杨宇军称，中方将派出1160人，主要装备包括驱护舰2艘、医院船1艘、运输机4架、舰载直升机3架。
杨宇军称，联合演习课目包括联合护航、联合搜救、联合解救被劫持船只、人道主义援助与救灾行动等。
杨宇军并称，中澳美陆军将于8月27日至9月14日在澳大利亚达尔文举行“科瓦里-2015”三边联合训练，中澳陆军将于9月20日至28日在澳大利亚堪培拉和悉尼举行“熊猫袋鼠”双边联合训练。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。