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时事要闻 | 2015年 8月 27日 星期四 18:43 BJT

中国和马来西亚9月将在马六甲海峡举行联合军事演习

路透北京8月27日 - 中国国防部周四称，中国和马来西亚两国军队将于9月中下旬在马六甲海峡及其附近区域举行代号为“和平友谊-2015”的联合军事演习，中澳美和中澳也将分别举行陆军野外生存技能联合训练。

中国国防部发言人杨宇军称，中方将派出1160人，主要装备包括驱护舰2艘、医院船1艘、运输机4架、舰载直升机3架。

杨宇军称，联合演习课目包括联合护航、联合搜救、联合解救被劫持船只、人道主义援助与救灾行动等。

杨宇军并称，中澳美陆军将于8月27日至9月14日在澳大利亚达尔文举行“科瓦里-2015”三边联合训练，中澳陆军将于9月20日至28日在澳大利亚堪培拉和悉尼举行“熊猫袋鼠”双边联合训练。（完）

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