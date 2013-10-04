中马关系提升为全面战略伙伴关系

中国应理性谨慎对待金融创新和创业 对其风险有更充分认识--专家

路透上海4月2日 - 针对中国银行业乃至金融业仍面临的风险和调整，特别是互联网金融方面，业内专家指出，鉴于金融风险有滞后、放大效应，应对其有更充分的认识并进行计量；而不管是金融的创新还是创业，都应更加理性和谨慎。