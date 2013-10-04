中马关系提升为全面战略伙伴关系

中国应理性谨慎对待金融创新和创业 对其风险有更充分认识--专家
路透上海4月2日 - 针对中国银行业乃至金融业仍面临的风险和调整，特别是互联网金融方面，业内专家指出，鉴于金融风险有滞后、放大效应，应对其有更充分的认识并进行计量；而不管是金融的创新还是创业，都应更加理性和谨慎。
路透吉隆坡10月4日 - 中国国家主席习近平周五表示，与马来西亚总理纳吉布达成一致，将两国关系提升为“全面战略伙伴关系”，意在加强两国的军事合作，并到2017年将两国双边贸易额增加近两倍，至1,600亿美元。
中马两国领导人会谈前不久，美国总统奥巴马刚刚取消了为期一周的亚洲四国之行，因美国政府关门。
纳吉布表示，同意习近平的看法，即应鼓励两国进行更多联合军事演习和互访。习近平正在访问马来西亚，随后将出席在印尼举行的亚太经合组织峰会。
中国已经是马来西亚最大的贸易伙伴，去年两国双边贸易额达1,810亿林吉特（570亿美元）。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透上海4月1日 - 中国央行周六公告，3月份中期借贷便利(MLF)和常备借贷便利(SLF)操作量分别为4,970亿元和1,219.86亿元。两种操作工具中各期限利率均在3月16日有所上调。
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。