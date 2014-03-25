中国要求马方吸收中方专家组深度介入事故调查工作

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透北京3月25日 -中国国务院周二举行常务会议就马航客机失联事件指出，当前搜救工作仍是第一要务，要求马来西亚方面提供更加详细准确的信息，并吸收中方专家组深度介入事故调查工作。
政府网官方微博刊登新闻稿并称，中国在前方一线海域的全部搜救力量要继续倾力投入搜救，绝不放弃努力。要求马方严格遵守国际公约，继续协调国际社会力量全力搜救。
新闻稿还说，政府对中国乘客亲属的艰难处境和悲痛心情感同身受，要继续为乘客亲属提供医疗、心理、法律等帮助。政府将切实维护中国公民的合法权益。
马来西亚总理纳吉布周一晚间表示，两周前失去联系的马航MASM.KL班机在南印度洋坠毁。航空公司官员称，机上239人或已全部遇难，其中154名为中国乘客。（完）
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)