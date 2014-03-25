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时事要闻 | 2014年 3月 25日 星期二 17:49 BJT

中国要求马方吸收中方专家组深度介入事故调查工作

路透北京3月25日 -中国国务院周二举行常务会议就马航客机失联事件指出，当前搜救工作仍是第一要务，要求马来西亚方面提供更加详细准确的信息，并吸收中方专家组深度介入事故调查工作。

政府网官方微博刊登新闻稿并称，中国在前方一线海域的全部搜救力量要继续倾力投入搜救，绝不放弃努力。要求马方严格遵守国际公约，继续协调国际社会力量全力搜救。

新闻稿还说，政府对中国乘客亲属的艰难处境和悲痛心情感同身受，要继续为乘客亲属提供医疗、心理、法律等帮助。政府将切实维护中国公民的合法权益。

马来西亚总理纳吉布周一晚间表示，两周前失去联系的马航MASM.KL班机在南印度洋坠毁。航空公司官员称，机上239人或已全部遇难，其中154名为中国乘客。（完）

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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