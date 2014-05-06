一中国公民在马来西亚遭绑架

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透北京5月6日 - 中国官媒周二报道称，一名中国公民在马来西亚沙巴州拿笃诗南海域被绑架，中国方面敦促尽快营救。
一个月前，两名女性在沙巴州的一个岛上被不明武装分子绑架，其中包括一名中国游客。
据新华社报道，中国驻古晋总领事馆称，这名被绑架的中国公民来自中国贵州省，目前在一家马来西亚渔业公司工作。
报道称，中国驻古晋总领事馆已经同马来西亚沙巴州警察总监通过电话，要求马方及时营救中国公民。
马来西亚《星报》报道称，被绑架的中国公民名叫杨再林（音），是当地一家养鱼场的经理，并称绑架他的武装分子已经逃往菲律宾。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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