马总理纳吉布访华 不会与MH370乘客家属见面

路透北京5月28日（记者 Megha Rajagopalan） - 马来西亚总理纳吉布正在中国进行为期六天的访问，这是他在马航MH370客机失联事件后首次访华，但他访问期间不会与失联客机中国乘客家属见面。

马来西亚外交部一位官员告诉路透，纳吉布访华期间，将与中国国家主席习近平、中国国务院总理李克强及全国人大常委会委员长张德江会面。

但纳吉布不会与失联客机中国乘客的家属见面。纳吉布访华代表团一位发言人周三对路透表示，他暂时无法就纳吉布为何不安排与乘客家属见面置评。

“我们今天（向纳吉布办公室）提了，昨天和前天也提了，我们一个月来一直在提，但没得到答复。”一位徐姓家属说，“这样是不对的，他有责任和我们见面。”

“如果他在马来西亚，我们不会请他来（与我们见面），”一位王姓家属说，“但既然他有机会来这里，为什么不见我们呢？”

中国外交部发言人秦刚在例行记者会上表示，未听说纳吉布与乘客家属安排见面的信息。他称，中国政府已提供协助并敦促马航向中国乘客家属适当提供帮助和安抚，并将继续这么做。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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