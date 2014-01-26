中国海军舰艇编队巡航曾母暗沙

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京1月26日 - 中国海军三艘舰艇周日抵达曾母暗沙巡航，舰上官兵举行主权宣誓活动。马来西亚也宣称对该礁岩拥有主权。
新华社报道称，巡航编队由两栖船坞登陆舰长白山舰和导弹驱逐舰海口舰、武汉舰组成。
报道称，“编队官兵在曾母暗沙海域举行主权宣誓活动，表达对维护领土主权和海洋权益的坚强决心。”
新华社称，编队指挥员、南海舰队司令员蒋伟烈在宣誓仪式讲话中强调，时刻准备打仗打胜仗，不断提高实战能力，为维护海洋权益、建设海洋强国当先锋打头阵。
中国将曾母暗沙视为该国最南端之领土。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：