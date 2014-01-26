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时事要闻 | 2014年 1月 26日 星期日 18:10 BJT

中国海军舰艇编队巡航曾母暗沙

路透北京1月26日 - 中国海军三艘舰艇周日抵达曾母暗沙巡航，舰上官兵举行主权宣誓活动。马来西亚也宣称对该礁岩拥有主权。

新华社报道称，巡航编队由两栖船坞登陆舰长白山舰和导弹驱逐舰海口舰、武汉舰组成。

报道称，“编队官兵在曾母暗沙海域举行主权宣誓活动，表达对维护领土主权和海洋权益的坚强决心。”

新华社称，编队指挥员、南海舰队司令员蒋伟烈在宣誓仪式讲话中强调，时刻准备打仗打胜仗，不断提高实战能力，为维护海洋权益、建设海洋强国当先锋打头阵。

中国将曾母暗沙视为该国最南端之领土。（完）

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