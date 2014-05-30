李克强敦促马方制订新方案搜寻马航失联飞机

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京5月29日 - 新华社报导称，中国国务院总理李克强周四与马来西亚总理纳吉布举行会谈时，敦促马方尽快制订新的搜寻工作方案，找到马航失联飞机的下落。
纳吉布正在中国进行为期六天的访问。他在会谈中称，愿对马航370航班失联这一不幸事件向中国人民、特别是机上乘客家属表示深切同情和诚挚慰问。
马航客机失联事件发生后，多个国家展开史无前例的大范围联合搜寻，但目前仍没有找到飞机的下落。中国乘客家属指责马当局在飞机搜寻工作方面缺乏透明度。（完）
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)