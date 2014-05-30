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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 09:59 BJT

李克强敦促马方制订新方案搜寻马航失联飞机

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月29日 - 新华社报导称，中国国务院总理李克强周四与马来西亚总理纳吉布举行会谈时，敦促马方尽快制订新的搜寻工作方案，找到马航失联飞机的下落。

纳吉布正在中国进行为期六天的访问。他在会谈中称，愿对马航370航班失联这一不幸事件向中国人民、特别是机上乘客家属表示深切同情和诚挚慰问。

马航客机失联事件发生后，多个国家展开史无前例的大范围联合搜寻，但目前仍没有找到飞机的下落。中国乘客家属指责马当局在飞机搜寻工作方面缺乏透明度。（完）
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