中国派飞机船舰送水 协助缓解马尔代夫淡水危机

路透北京12月7日 - 新华社周日报导称，中国政府紧急调派正在印度洋海域执行任务的海军援潜救生船长兴岛船载960吨淡水赶赴马累，以协助缓解马尔代夫的淡水危机。

马尔代夫首都马累唯一的海水淡化厂发生火灾，导致10万人暂时缺乏安全的饮用水。

马尔代夫已经请求印度、斯里兰卡、美国及中国援助。

据新华社报导，中国国防部称，长兴岛船载有960吨淡水。此外，中国外交部称，中国政府周六通过两架民航班次向马累空运20吨瓶装饮用水。

印度早些时候表示，该国派出五架飞机向马尔代夫提供饮用水，同时派出了两艘船舰前往援助，这两艘船上带有可修复受损工厂机器的零配件。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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