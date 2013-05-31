（修正）中国男子被控向中国走私武器级碳纤维 在美国认罪

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路透5月30日（记者 Jonathan Stempel） - 中国男子马立颂（Lisong Ma，音译）对试图从美国向中国出口武器级碳纤维的指控表示认罪。此人之前落入探员圈套，用运货单上写着“衣物”的包裹邮寄这些物质。

马立颂周四在纽约布鲁克林接受地方法官Vera Scanlon审理时认罪。他面临最高20年的监禁，同时按照《联邦组织判罚指导条例》还面临四至五年的刑期。

美国不允许出口可能被他国用于军事或核项目相关技术。马立颂的代理律师在电话采访中称，他的当事人并没有这样的意图。

马立颂于4月1日在洛杉矶国际机场被捕，此后一直被关押在联邦机构。

美国检方称，今年2月和3月，身在中国的马立颂通过网络与卧底探员联系，说要购买五吨碳纤维，用于制造自行车车架、电热毯和鱼钩。

检方指出，马立颂之后前往美国与卧底探员见面，以400美元购买了一卷型号为东丽（Toray）T-800的碳纤维，然后试图通过包裹邮寄，但包裹运货单标记的邮寄物品为衣物。

马立颂的代理律师称，他的当事人并不是替中国政府或军方购买碳纤维。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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