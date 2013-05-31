中国男子被控向中国走私武器级碳纤维 在美国认罪

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Johnathan Stempel
路透5月30日 - 中国男子马立颂（Lisong Ma，音译）对试图从美国向中国出口武器级碳纤维的指控表示认罪。此人之前落入探员圈套，用运货单上写着“衣物”的包裹邮寄这些物质。
马立颂周四在纽约布鲁克林接受地方法官Vera Scanlon审理时认罪。他面临最高20年的监禁，同时按照《联邦组织判罚指导条例》还面临四至五年的刑期。
美国不允许出口可能被他国用于军事或核项目相关技术。马立颂的代理律师在电话采访中称，他的当事人并没有这样的意图。
马立颂于4月1日在洛杉矶国际机场被捕，此后一直被关押在联邦机构。
美国检方称，今年2月和3月，身在中国的马立颂通过网络与卧底探员联系，说要购买五吨碳纤维，用于制造自行车车架、电热毯和鱼钩。
检方指出，马立颂之后前往美国与卧底探员见面，以400美元购买了一卷型号为东丽（Toray）T-800的碳纤维，然后试图通过包裹邮寄，但包裹运货单标记的邮寄物品为衣物。
马立颂的代理律师称，他的当事人并不是替中国政府或军方购买碳纤维。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。