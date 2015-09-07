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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 10:57 BJT

英仕曼中国区主席李亦非否认被当局调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月7日 - 英仕曼集团（Man Group）中国区主席李亦非周一否认被中国当局调查。

李亦非告诉路透，她之前出席了好几个行业会议。她并表示，之后休了五六天假，做了辟谷活动，周末才回来。

她在电话中告诉路透“没有被调查”。她称：“我看到一些报导，回来以后也大吃一惊。”

之前彭博报导称李亦非被中国警方带走协助调查。(完)

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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