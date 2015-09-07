英仕曼中国区主席李亦非否认被当局调查

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月7日 - 英仕曼集团（Man Group）中国区主席李亦非周一否认被中国当局调查。
李亦非告诉路透，她之前出席了好几个行业会议。她并表示，之后休了五六天假，做了辟谷活动，周末才回来。
她在电话中告诉路透“没有被调查”。她称：“我看到一些报导，回来以后也大吃一惊。”
之前彭博报导称李亦非被中国警方带走协助调查。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”