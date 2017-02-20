中国上周银行理财产品环比减673款 封闭式预期收益产品收益率续降

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
其中，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.11%，较上期下降0.03个百分点。
报告称，上周25个省份的保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，6个省份的保本型银行理财产品收益率则是环比下降；26个省份的非保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，5个省份的非保本型银行理财产品收益率则是环比下降。
其中，保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为吉林省、青海省、福建省，分别为3.85%，3.79%，3.79%；非保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为四川省、北京、上海，分别为4.40%、4.40%、4.40%。
上周，面向个人投资者的存续的开放式预期收益型理财产品共1,357款，环比增加23款；净值型产品期间收益率最高的产品为中国农业银行发行的“‘境外宝’－‘金砖四国’股票基金（人民币）”，期间收益率为63.68%。
外币理财方面，上周共有30款外币理财产品发行；其中，美元理财产品25款，港币及澳元理财产品分别为2款。（完）
(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
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路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。