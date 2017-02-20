中国上周银行理财产品环比减673款 封闭式预期收益产品收益率续降

路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。

其中，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.11%，较上期下降0.03个百分点。

报告称，上周25个省份的保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，6个省份的保本型银行理财产品收益率则是环比下降；26个省份的非保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，5个省份的非保本型银行理财产品收益率则是环比下降。

其中，保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为吉林省、青海省、福建省，分别为3.85%，3.79%，3.79%；非保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为四川省、北京、上海，分别为4.40%、4.40%、4.40%。

上周，面向个人投资者的存续的开放式预期收益型理财产品共1,357款，环比增加23款；净值型产品期间收益率最高的产品为中国农业银行发行的“‘境外宝’－‘金砖四国’股票基金（人民币）”，期间收益率为63.68%。

外币理财方面，上周共有30款外币理财产品发行；其中，美元理财产品25款，港币及澳元理财产品分别为2款。（完）