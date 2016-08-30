中国财政部发起创立中国东方资产管理股份有限公司 注册资本554亿元

路透北京8月30日 - 中国财政部发起设立的中国东方资产管理股份有限公司周二成立，注册资本554亿元人民币，由财政部和社保基金会共同发起设立，并建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构。

财政部网站刊登的新闻稿称，东方股份公司成立，标志着继中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司后，金融资产管理公司股份制改革和商业化转型取得新的进展。

这也意味着中国1999年相继设立了四家金融资产管理公司中已经有三家顺利改组成股份制公司。

“下一步，财政部将继续按照党中央、国务院的工作部署，坚持市场化方向，不断推进金融资产管理公司改革发展。”新闻稿称。

推进东方股份公司正式成立，有利于进一步发挥金融资产管理公司处置不良资产的独特功能和专业优势，对于化解金融风险，盘活存量资金，服务实体经济，支持供给侧结构性改革具有重要意义。下一步，财政部将继续按照党中央、国务院的工作部署，坚持市场化方向，不断推进金融资产管理公司改革发展。

中国于1999年相继设立了四家金融资产管理公司，即中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司，分别接收从中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行剥离出来的不良资产。（完）