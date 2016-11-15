中国收紧理财产品监管 料打击银行业者资本--惠誉

路透香港11月15日 - 评级机构惠誉周二在报告中表示，把无担保的理财产品纳入中国银行业者的资产负债表中，可能拖累监管者所要求的资本缓冲。理财产品是影子银行业务的主要来源。

由于担心债务不断攀升，中国监管者加强了对理财产品等金融资产的监督。理财产品通常由银行发售，不计入资产负债表。

惠誉在报告中表示，如果把无担保的理财产品计为表内资产，国有银行的平均普通股本一级资本充足率会下降1.4个百分点，中等银行业者会下降2.5个百分点。

惠誉表示，较高的理财产品费用收入不太可能足以弥补上述额外风险，并称只要有2%的未到期理财产品减损，就足以抹掉这项业务累积的全部获利。

“中国的银行业监管者最近拟收紧对理财产品的监管，”惠誉的报告称，“新规则将在银行获利能力承压之际带来更多成本。”(完)