中国收紧理财产品监管 料打击银行业者资本--惠誉

《信报》：交戏过后要交数 重燃通胀看欧日
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
路透香港11月15日 - 评级机构惠誉周二在报告中表示，把无担保的理财产品纳入中国银行业者的资产负债表中，可能拖累监管者所要求的资本缓冲。理财产品是影子银行业务的主要来源。
由于担心债务不断攀升，中国监管者加强了对理财产品等金融资产的监督。理财产品通常由银行发售，不计入资产负债表。
惠誉在报告中表示，如果把无担保的理财产品计为表内资产，国有银行的平均普通股本一级资本充足率会下降1.4个百分点，中等银行业者会下降2.5个百分点。
惠誉表示，较高的理财产品费用收入不太可能足以弥补上述额外风险，并称只要有2%的未到期理财产品减损，就足以抹掉这项业务累积的全部获利。
“中国的银行业监管者最近拟收紧对理财产品的监管，”惠誉的报告称，“新规则将在银行获利能力承压之际带来更多成本。”(完)
(编译 张涛；审校 屈桂娟)
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
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