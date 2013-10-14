北京建工参建曼彻斯特机场商务区项目

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月14日 - 北京建工国际建设工程有限责任公司（BCEG）参与一家合资企业，在英国第三大机场—曼彻斯特机场承建一个商务区，这是中国在英国一系列投资中最近的一次行动。

英国财政大臣欧思邦(George Osborne)周日访问中国时宣布了此项协议，北京建工将与卡利莲建筑公司、大曼彻斯特养老基金以及曼彻斯特机场合作完成这项耗资8亿英镑（13亿美元）的机场商务区项目。

北京建工是2008年北京奥运会新闻中心及体操场馆的承建商，消息人士称北京建工得到了中国最大银行—中国工商银行的支持。

北京建工集团国际业务负责人邢严表示，本次参与空港城建设是中英之间合作的一个里程碑，该公司会进一步发掘基建项目的合作机会。

曼彻斯特机场一直以来都在寻求建设伙伴来打造这片约50万平方米的商业中心，力图将机场提升为一个商务旅行枢纽。机场发言人称合作方均会投资，但拒绝透露各方具体所占股份比例。

正在建设伦敦市中心的国王十字火车站67英亩（合27公顷）项目的Argent集团被指定负责此次曼彻斯特机场项目的管理工作。

英国致力吸引中国投资，计划于2015年之前将双边贸易额增至一千亿美元，此机场项目是其中的一部分。

一名中国亿万富翁上周宣称将投资5亿英镑重建伦敦水晶宫，另一中国开发商5月成功拿下伦敦机场附近的一块热地，计划将其打造成伦敦市的第三金融区。（完）