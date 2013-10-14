北京建工参建曼彻斯特机场商务区项目

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月14日 - 北京建工国际建设工程有限责任公司（BCEG）参与一家合资企业，在英国第三大机场—曼彻斯特机场承建一个商务区，这是中国在英国一系列投资中最近的一次行动。
英国财政大臣欧思邦(George Osborne)周日访问中国时宣布了此项协议，北京建工将与卡利莲建筑公司、大曼彻斯特养老基金以及曼彻斯特机场合作完成这项耗资8亿英镑（13亿美元）的机场商务区项目。
北京建工是2008年北京奥运会新闻中心及体操场馆的承建商，消息人士称北京建工得到了中国最大银行—中国工商银行的支持。
北京建工集团国际业务负责人邢严表示，本次参与空港城建设是中英之间合作的一个里程碑，该公司会进一步发掘基建项目的合作机会。
曼彻斯特机场一直以来都在寻求建设伙伴来打造这片约50万平方米的商业中心，力图将机场提升为一个商务旅行枢纽。机场发言人称合作方均会投资，但拒绝透露各方具体所占股份比例。
正在建设伦敦市中心的国王十字火车站67英亩（合27公顷）项目的Argent集团被指定负责此次曼彻斯特机场项目的管理工作。
英国致力吸引中国投资，计划于2015年之前将双边贸易额增至一千亿美元，此机场项目是其中的一部分。
一名中国亿万富翁上周宣称将投资5亿英镑重建伦敦水晶宫，另一中国开发商5月成功拿下伦敦机场附近的一块热地，计划将其打造成伦敦市的第三金融区。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编