焦点：中国制造业动能放缓中小企业经营恶化 宽松政策料续加码

作者 乔艳红

路透北京12月1日 - 受产出和新出口订单指数下滑影响，中国11月官方和汇丰制造业PMI分别创八个月和半年新低，尤其中小企业经营持续恶化。这表明制造业扩张动能进一步放缓，经济下行压力依然很大。

业内人士预计，未来政策放松力度将继续加码，在财政领域加快基建投资、落实减税等的同时，货币方面降息和调降存款准备金率的空间也已打开。

“从目前情况来看，由于地产调整的滞后影响，经济再次呈现下行压力加大的趋势。无论是需求还是供给，无论是上游价格还是下游价格，都表明通货紧缩压力加大，”申银万国首席宏观分析师李慧勇称，“在这种情况下，应该认识到‘经济底’再次遭到严峻挑战。”

他认为，需要通过引导预期把经济工作的重点引导到稳增长上来，同时加大既有政策的落实，譬如加大基建投资、破除垄断、稳定房地产市场等，来稳定经济增长；与此同时，由于现在利率还是偏高、资金面还是偏紧张，应果断通过大力度降息和降准来降低融资成本。

“考虑到货币政策已经开始从中间目标转向CPI(居民消费价格指数)和GDP(国内生产总值)的最终目标，降息降准的空间已经打开，维持未来有三次降息、六次降准的观点不变，”他说。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.3，为今年3月以来最低水准。路透访问分析师预估中值为50.6，上月为50.8。

汇丰(HSBC)/Markit同日稍晚亦联合公布，中国11月制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIF=ECI终值降至50的六个月低点，持平于初值。上月终值为50.4。

中国官方和汇丰制造业PMI图表 link.reuters.com/jur53w

“国内需求扩张略放缓，新出口订单也降至五个月以来的低点，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称，通胀回落的压力仍然很大，就业市场也显现出进一步走弱迹象，都预示着11月份制造业乏力，经济活动趋弱。

他认为，央行此前降息有助于未来几个月房地产市场和制造业的投资趋稳，预计会有进一步货币和财政宽松举措来应对经济下行的压力。

中国央行11月22日时隔逾两年后重启不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。[nL3S0TB41X]

低于预期的制造业PMI公布后，国内金融市场反应冷淡，沪综指.SSEC延续此前涨势，并再创逾三年盘中新高，早盘最新涨幅0.78%；人民币/美元CNY=CFXS则小跌。但亚洲股市受到冲击，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS最新下跌1.55%。

**制造业动能放缓，中小企业经营恶化**

国家统计局公布数据显示，11月制造业生产指数回落至52.5，创七个月最低水准；从业人员指数至少在过去一年中一直处在50下方的萎缩区域，11月降至48.2；当月新出口订单指数降至48.4的九个月低位，且是连续第二个月处在50下方。

Markit提供的新闻稿亦显示，11月PMI产出指数降至七个月低点，且为今年5月以来首次跌入50下方的萎缩区域；新出口订单指数亦降至五个月低点。

“（PMI）最近两月连续回落，降至去年同期水平以下，与一季度平均值基本相当，反映出当前经济运行仍有下行压力，”CFLP在新闻稿中称。

国内大型投行--中金宏观研究团队也在点评报告中指出，官方数据低于市场预期并创下八个月低位，显示11月增长动能弱；再考虑到APEC会议期间停产、11月工作日天数比去年同期少一天等因素，该投行维持11月工业增速进一步放缓至7.4%的判断。

“11月中小企业PMI低位显着下滑，仍处于收缩区间，大企业景气度相对较高，大中小企业分化明显，中小企业经营继续恶化，”中金称，而且官方从业人员指数在50下方进一步滑落，也表明就业压力增加。

国家统计局新闻稿显示，11月大型企业PMI为51.6，比上月回落0.3个百分点，继续位于临界点之上；中、小型企业PMI分别为48.4和47.6，比上月下降0.7和0.9个百分点，仍处于临界点以下，是本月PMI回落的主要因素之一。

这和更侧重中小企业的汇丰制造业PMI走势一致。汇丰11月制造业PMI就业指数也已经连续13个月在50下方徘徊，投入和产出价格指数则持续处在萎缩区域。

亚太经合组织（APEC）领导人会议11月上旬在北京举办，为确保会议期间空气质量有保障，北京及其周边河北、山西、山东等省逾千家企业纷纷采取停产限产等措施，北方地区工业大面积受影响，亦加大经济短期下行压力。

**宽松政策继续加码**

经济下行压力不减，促使政策宏观调控“精灌滴灌”扩内需。10月以来，国务院召开五次常务会议，每次都有稳投资或促消费的政策出台。与此同时，国务院还发布四个促进产业发展的意见，涉及内贸流通、体育消费、科技服务业和进口等领域。

基础设施投资步伐也在加快。国家发改委11月中旬批复了新建银川至西安等五条铁路项目的可行性研究报告，总投资超过1,500亿元人民币。这是10月以来发改委第五批集中批复铁路投资项目。

“制造业景气继续转差，官方生产、订单、新出口订单均继续下滑，显示供需状况恶化，”海通证券首席宏观债券分析师姜超称，这与11月以来发电耗煤和粗钢产量的负增长一致，预示短期经济下行及通缩风险依然较大，存准下调等宽松货币政策或随时加码。

民生证券宏观研究团队也指出，经济内外需均放缓，APEC停工对企业生产产生不利冲击；新出口订单下行，人民币升值和海外经济复苏无增量抑制出口；而在终端需求连续走弱后，企业由被动库存回补演变为主动库存去化。

“降息有助于化解存量金融风险，但房地产库存压顶难以刺激房地产开工，且反腐和43号文抑制地方基建扩张，经济下行压力犹存，货币宽松还会继续，”该券商称。

为降低全社会融资成本，中国央行在不对称降息后，公开市场操作正回购利率亦进一步下调；而上周末存款保险制度征求意见稿的出台，也意味着利率市场化在加速推进。

“后续的利率市场化进程将不会改变流动性格局。从供需来看，2015年流动性将持续宽松：央行的降准降息将为流动性宽松局面提供基础，”中信证券首席经济学家诸建芳表示。（完）

(审校 张喜良)

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