《信报》：中国制造业续萎缩 首季经济下行升压

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
(2月21日社评)
滙丰中国二月制造业PMI初值创下7个月来最低水平，生产活动较一月份进一步收缩。综观近期多项数据，今年第一季，中国经济增长延续去年第四季降速之势，料继续下滑。面对经济下行增压，看来政府会透过微调政策，并保持适度的流动性，以稳定经济增速。
滙丰二月制造业PMI由一月份49.5，进一步跌至48.3，生产活动持续收缩。联同一月份PPI同比下降1.6%、连续23个月负增长的情况一并衡量，制造业萎缩的局面一直未见起色。值得注意的是，滙丰二月制造业PMI报告中，就业分项指数已连续第四个月下滑。
近期多项宏观数据显示，中国经济首季度增长速度较前季放缓机会很大。按照中国社科院二月初发布的2014年经济展望报告，把投资增长率下调至19%。很显然，加快化解和淘汰落后产能，是当前结构调整的关键一步。
由于今年是地方债还款高峰期，中央须严控地方债务风险，预料地方投资会进一步减速，目前已有22个省下调了今年GDP增长速度，可见今年投资增长率不容乐观。
当前中国发展的主要风险并不在于增长降速，关键反而在中央能否把经济下行压力转化为结构调整动力，并从中取得真正成效，及化解地方融资平台和房地产泡沫的系统性金融风险。
短期而言，基于制造业通缩压力挥之不去，为就业市场带来压力，加上商业银行不良贷款率去年出现反弹，为了防止经济失速，相信政府会透过政策微调，并保持适度的流动性宽松，以稳定经济增长的速度。如今滙丰中国制造业PMI两个月陷落收缩区，且持续恶化，无疑对潜在的失速风险敲响警号。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。