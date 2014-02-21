《信报》：中国制造业续萎缩 首季经济下行升压

(2月21日社评)

滙丰中国二月制造业PMI初值创下7个月来最低水平，生产活动较一月份进一步收缩。综观近期多项数据，今年第一季，中国经济增长延续去年第四季降速之势，料继续下滑。面对经济下行增压，看来政府会透过微调政策，并保持适度的流动性，以稳定经济增速。

滙丰二月制造业PMI由一月份49.5，进一步跌至48.3，生产活动持续收缩。联同一月份PPI同比下降1.6%、连续23个月负增长的情况一并衡量，制造业萎缩的局面一直未见起色。值得注意的是，滙丰二月制造业PMI报告中，就业分项指数已连续第四个月下滑。

近期多项宏观数据显示，中国经济首季度增长速度较前季放缓机会很大。按照中国社科院二月初发布的2014年经济展望报告，把投资增长率下调至19%。很显然，加快化解和淘汰落后产能，是当前结构调整的关键一步。

由于今年是地方债还款高峰期，中央须严控地方债务风险，预料地方投资会进一步减速，目前已有22个省下调了今年GDP增长速度，可见今年投资增长率不容乐观。

当前中国发展的主要风险并不在于增长降速，关键反而在中央能否把经济下行压力转化为结构调整动力，并从中取得真正成效，及化解地方融资平台和房地产泡沫的系统性金融风险。

短期而言，基于制造业通缩压力挥之不去，为就业市场带来压力，加上商业银行不良贷款率去年出现反弹，为了防止经济失速，相信政府会透过政策微调，并保持适度的流动性宽松，以稳定经济增长的速度。如今滙丰中国制造业PMI两个月陷落收缩区，且持续恶化，无疑对潜在的失速风险敲响警号。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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