今年中国工业增加值有望达10%增长目标--工信部

路透北京10月24日 - 中国工业和信息化部新闻发言人肖春泉周四表示，通过积极扩大国内有效需求，推进结构调整等努力，有望实现年初确定的工业增加值增长10%的目标，为全年GDP增长7.5%的目标奠定良好基础。

他在国新办举行的新闻发布会上称，国务院最近出台的一些基础设施建设、信息消费等方面的政策，完善消费政策，开发和培育信息消费，培育新的消费增长点，同时着力化解产能过剩的矛盾，加快发展战略性新兴产业以及加快简政放权，都有助于目标的实现。

“从市场价格看，工业生产者出厂价格总水平同比降幅这两个月也在收窄，环比出现了连续两个月的回升。9月份制造业采购经理指数升到了51.1%，已经连续三个月回升，近期市场信心明显增强。”肖春泉称。

但他提到，尽管如此，当前有效需求特别是外需仍然是不足的，产能过剩的矛盾仍然比较突出，企业生产经营困难总体状况还没有得到根本改善，工业经济企稳回升的基础还不是很牢固。

中国前三季度规模以上工业增加值同比增长9.6%，其中一季度增长9.5%，二季度增长9.1%，三季度增长10.1%，三季度增长回升比较明显。

肖春泉称，四季度工信部将重点抓好已出台政策的贯彻落实，化解产能过剩矛盾、促进信息消费、支持小型微型企业发展等政策措施落到实处，进一步巩固稳中向好的基础，努力完成各项目标任务。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的10月初值数据，升至50.9的七个月高位，连续三个月处于荣枯线50上方；上月终值为50.2。（完）

(发稿 李然；撰写 沈燕; 审校 林高丽)

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