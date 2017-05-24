择优创建中国制造2025示范区 给予产业和投资等支持--工信部

路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。

周三在国新办举行的吹风会上，相关问题被屡屡问及。辛国斌表示，要紮实推进“中国制造2025”试点示范城市群和智能制造示范区建设，择优创建一批示范区，争取在产业，投资，金融，土地，人才以及改革创新，先行先试等方面予以积极支持。

“我们在这方面有太深刻教训，要防止地方一哄而上一哄而起，所以制订了中国制造2025城市指南，就是要各地区根据自己优势错位发展。”辛国斌称。

他指出，整合设立中国制造2025产业发展基金，加快落实金融支持实体经济相关政策，有条件的地方可建立信贷风险补偿机制，增加工业转型升级投入，落实分省市指南，引导各地围绕优势领域率先突破，形成因地制异差异化发展格局。

“由于各地方都有很多层面的产业发展基金，下一步要整合这方面的基金，方案正在讨论中，目前还没有比较明确的进展。”辛国斌称。

根据工信部提供的新闻稿，总体看，实施中国制造2025为支撑制造企业企稳回升，实现经济发展新旧动能转换作出重大贡献，已经确定的十大产业领域涌现出一大批重大成果。

但也要看到中国制造业还存在一些突出问题，工业基础能力有待进一步筑牢，自主创新能力有待进一步提高，质量品牌建设有待进一步加强，企业成本负担有待进一步减轻。

辛国斌提到，下一步将在七方面加力，包括深入实施增强制造业核心竞争力三年行动计划，启动实施智能制造和机器人等科技创新重大项目，组织开展重大短板装备工程，集中支持重点领域创新发展和传统提升所急需装备的工程化，产业化项目。

深入实施工业强基工程，启动实施材料研发及应用重大工程，突破一批关键产品，前沿技术，启动国家制造业创新中心网络化布局的顶层设计，加快建设新材料，机器人等制造业创新中心。抓紧编制工业互联网发展战略等。

中国已经批复同意宁波等12个城市和苏南五市，珠江西岸，湖南长（沙）株（洲）（湘）潭、河南郑（州）洛（阳）新（乡）等四个城市群为中国制造2025试点示范城市群。（完）