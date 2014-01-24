《信报》：中国制造业收缩 经济下行压力加大

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（1月24日社评）
滙丰中国昨天公布PMI，一月初值降至49.6，跌至6个月来最低水平，预料中国第一季经济增速将较去年四季度进一步放缓。
目前，制造业扩张动力收缩，利率攀升使融资成本上扬，加上中央倾向加快结构改革，并且积极治理和防范地方政府债务风险，令地方基建投资拉动增长动力也受到抑制，幸而外部经济环境好转，可望减轻经济下行压力。
以目前情况看，只要未来降速不损害到就业，相信政府会继续推动经济结构调整，加快市场化改革。
可以预料，当经济回落到接近底线时，相信政府会重新调整政策，集中稳定增长。从这个角度衡量，不排除中国经济今年增长的轨道，全年呈现“先低后高”的格局。
按照今年中央的定调，要求社会融资规模须合理增长，通过“金融去杠杆”，淘汰落后和过剩产能。
不过，资金成本冉冉上升，加上PPI已连续22个月负增长，再加上劳动成本上升，使很多中小企的运营难以承受。
面对近期资金面紧绌之势，昨天再实施1200亿元规模21天期逆回购操作，一周之内，共向市场注入逾3700亿元流动性，压低市场拆借利率。看来央行迄今并无改变货币政策中性从紧的立场。
按照人行日前信贷工作会议定出的政策基调，今年信贷要“稳定总量、优化结构”，政策目标相当清晰。但考虑到利率上升对实体经济的下行压力和影响，及时微调政策的确很有必要。
由于制造业活动收缩之势再趋明显，增长势头转弱，对就业增长构成压力。若经济增速持续明显放缓，央行货币政策下半年无疑有适度从宽的需要。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。