《信报》：中国制造业收缩 经济下行压力加大

（1月24日社评）

滙丰中国昨天公布PMI，一月初值降至49.6，跌至6个月来最低水平，预料中国第一季经济增速将较去年四季度进一步放缓。

目前，制造业扩张动力收缩，利率攀升使融资成本上扬，加上中央倾向加快结构改革，并且积极治理和防范地方政府债务风险，令地方基建投资拉动增长动力也受到抑制，幸而外部经济环境好转，可望减轻经济下行压力。

以目前情况看，只要未来降速不损害到就业，相信政府会继续推动经济结构调整，加快市场化改革。

可以预料，当经济回落到接近底线时，相信政府会重新调整政策，集中稳定增长。从这个角度衡量，不排除中国经济今年增长的轨道，全年呈现“先低后高”的格局。

按照今年中央的定调，要求社会融资规模须合理增长，通过“金融去杠杆”，淘汰落后和过剩产能。

不过，资金成本冉冉上升，加上PPI已连续22个月负增长，再加上劳动成本上升，使很多中小企的运营难以承受。

面对近期资金面紧绌之势，昨天再实施1200亿元规模21天期逆回购操作，一周之内，共向市场注入逾3700亿元流动性，压低市场拆借利率。看来央行迄今并无改变货币政策中性从紧的立场。

按照人行日前信贷工作会议定出的政策基调，今年信贷要“稳定总量、优化结构”，政策目标相当清晰。但考虑到利率上升对实体经济的下行压力和影响，及时微调政策的确很有必要。

由于制造业活动收缩之势再趋明显，增长势头转弱，对就业增长构成压力。若经济增速持续明显放缓，央行货币政策下半年无疑有适度从宽的需要。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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