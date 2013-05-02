《信报》：中国制造业无起色 经济风险遽增

（5月2日社评）

国家统计局昨天公布四月份制造业采购经理指数，较三月下跌0.3%，降至50.6水平，扩张之力再度转弱，反映中国当前弱势复苏展露进一步走软端倪。制造业生产活动无起色，经济风险陡增，并且突显中国结构性改革的迫切性。

从大局观察，首季国内生产总值增速放缓至7.7%，增长主要由政府投资和房地产部门拉动，其中房地产开发投资增长逾20%，但社会消费品零售额增长则告回落，显示推动增长的总需求结构失衡，迄今仍十分显眼。

目前制造业投资放缓，企业再库存力度不足，出口受压，消费疲弱，这些不利因素使复苏步伐的稳定性难以巩固。拉动增长的“三头马车”中，其中两头，包括出口和消费无法有效改善，加上当前中央雷厉风行反腐，公费大吃大喝与群体消费大幅放缓，无可避免对消费构成更大的增长压力。

昨天公布的四月份采购经理指数，其中产成品库存和采购量指数均告下降。清楚看到，当前工业品价格同比持续下降，且出现负增长，势必压抑企业今年内的再库存力度。事实上，三月份生产者出厂价格指数同比负1.9%，连续六个季度负增长，“十年罕见”，突显了当前制造业的困境。

总结目前可见的各项宏观数据，拉动增长的总需求结构，目前仍以政府财政投入和房地产投资为主要动力；另一方面，消费增长疲弱、制造业低沉景气始终无法突破，显示结构调整迄今未取得实质性成效，这一点也成为当前经济增速出现反覆下行的最大风险来源。

印证之前汇丰四月份制造业采购经理指数初值，指数亦明显下滑至50.5水平，其中新订单和产出量双双下跌，折射出私人部门投资和消费的增长内生动力不足，令弱势复苏之势再进一步减弱，激化经济下行的压力，风险陡增。

照发展形势看，目前总需求的内生增长动力仍相当弱，但通胀压力却不大，因而看不到央行有收紧货币政策的压力，货币总量调控相信会维持中性偏松方针。然而，中国当前需要设法扩大国内消费需求，加快调整结构改革已然刻不容缓，并考验习李政府的改革决心与魄力。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。