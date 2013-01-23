中国制造业竞争力指数目前及未来五年仍居全球首位--德勤

路透上海1月23日 - 德勤有限公司全球制造业组与美国竞争力委员会联合发布的《2013全球制造业竞争力指数》显示,中国的制造业竞争力指数在当前以及未来五年均位居榜首,因中国拥有一些关键优势,即劳动力及原料成本优势、政府大力投资制造行业以及完善的供应商网络.

该指数基于世界各地550多名制造业公司首席执行官和高管的调查反馈.德勤报告认为,全球制造业的竞争格局正在发生翻天覆地的变化.美国、德国和日本等20世纪的制造业中坚力量在维持其竞争优势方面将面临中国等新兴国家的挑战.

德勤中国制造业组联席领导人杨莹指出,"中国制造业的竞争力预期将在未来数年继续维持领先地位.而良好的政策环境--鼓励或直接投资科技、雇员教育和基础设施建设,均有利于提升中国的竞争力."

德勤中国制造业组联席领导人董伟龙认为,除了扶持政策之外,中国的劳动力成本相对低廉,企业税率的吸引力也高于平均水平.随着中国日益关注供应链本土化以及建立创新中心,企业首席执行官亦将中国视为唯一一个能够跟发达国家并驾齐驱,拥有同样供应商网络优势的新兴国家.

根据该指数,目前德国和美国位列全球第二和第三名.但是调查显示五年后他们的排名将有所下滑,德国将退居第四,而美国则排名第五;而金砖四国中的印度和巴西虽然目前排名第四和第八位,五年后竞争力排名将窜升至全球第二和第三位.

目前列于榜单前十的其他两大发达国家的竞争力也将在五年后有所下降,加拿大将从第七名降至第八名,而目前排名第十的日本将完全跌出前十,退至十二名.整体而言,主要新兴国家的竞争力指数排名在五年后有望提升,而越南和印尼等亚洲边境市场正在崛起,五年后其竞争力指数将名列全球第十和11位,高于日本.

此次对全球数百家企业首席执行官调查结果进一步表明,虽然中国和印度仍然是讨论核心,但是制造商正在将发展的关注重点转向这些边境市场,以获取日益增长的本土消费需求并作为全球供应链的战略制造中心.

德勤是全球最大会计暨顾问公司,而德勤的全球制造业组由超过45家德勤全球成员所的约2,000名合伙人及13,000多名行业专业人士组成.(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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