中国制造业平均时薪12年翻三倍 正迅速赶上希腊和葡萄牙--机构

路透北京2月27日 - 新华社周一引述市场调查机构欧睿国际的数据称，中国制造业的平均小时工资在2005-2016年间翻了三倍，达到3.6美元，已超过巴西和墨西哥等国，并正在迅速赶上希腊和葡萄牙。

数据显示，就中国劳动力整体情况而言，每小时收入已超过除智利以外的所有主要拉美经济体，且已达到时薪水平较低的欧元区成员国水平的70%左右。

2005-2016年同期，巴西制造业时薪从2.9美元降至2.7美元，墨西哥制造业时薪从2.2美元降至2.1美元，南非则从4.3美元降至3.6美元。

报导引述分析人士认为，这些数据表明，中国在提高民众生活水平方面取得了进展。不过，某些工作岗位可能因此从中国流向愿意承受更低工资的其他发展中国家。

欧睿的数据由国际劳工组织、欧盟统计局和各国统计机构提供的信息汇编而成，然后将其转换为美元，并进行通胀调整，但这些数据没有考虑各国生活开销的不同。（完）