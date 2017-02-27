中国制造业平均时薪12年翻三倍 正迅速赶上希腊和葡萄牙--机构

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月27日 - 新华社周一引述市场调查机构欧睿国际的数据称，中国制造业的平均小时工资在2005-2016年间翻了三倍，达到3.6美元，已超过巴西和墨西哥等国，并正在迅速赶上希腊和葡萄牙。
数据显示，就中国劳动力整体情况而言，每小时收入已超过除智利以外的所有主要拉美经济体，且已达到时薪水平较低的欧元区成员国水平的70%左右。
2005-2016年同期，巴西制造业时薪从2.9美元降至2.7美元，墨西哥制造业时薪从2.2美元降至2.1美元，南非则从4.3美元降至3.6美元。
报导引述分析人士认为，这些数据表明，中国在提高民众生活水平方面取得了进展。不过，某些工作岗位可能因此从中国流向愿意承受更低工资的其他发展中国家。
欧睿的数据由国际劳工组织、欧盟统计局和各国统计机构提供的信息汇编而成，然后将其转换为美元，并进行通胀调整，但这些数据没有考虑各国生活开销的不同。（完）
(发稿 陈君；审校 沈燕/张喜良)
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