中国制造业面临多重挑战 今年将实施中国制造2025分省市指南--报告

路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。

该份名为“国务院关于推进供给侧结构性改革、加快制造业转型升级工作情况的报告”称，中国制造业具备了建设制造强国的基础和条件，但与先进国家相比还存在较大差距，总体特征是大而不强，规模扩张为主的发展模式仍未根本扭转。

具体表现为：一是创新能力整体偏弱，制造业创新体系不完善。二是产品质量和技术标准整体水平不高，品牌价值没有得到充分体现。三是资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出。四是产业结构调整还有待深化。五是信息化与工业化融合的广度、深度不够。

“我国制造业正处于由大到强的转变期，长期向好的基本面没有改变，但面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战。”报告称，能否顺利实现由数量扩张向质量提升的战略转变，使制造业成为中国基本实现现代化的重要支撑。

根据报告，今年还将优化企业兼并重组政策环境，打造一批具有国际竞争力的制造企业集团。支持中心微企业“专精特新”发展。

中国于2015年5月发布了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，指出通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，中国制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。（完）