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中国财经 | 2017年 5月 31日 星期三 09:09 BJT

中国5月官方制造业PMI为51.2 持平于上月--统计局

路透北京5月31日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI为51.2，高于路透调查预估中值51.0；连续10个月处于扩张区间，持平于上月。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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