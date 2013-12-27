中国制造业投资明年难明显提升 盈利预期未实质改善--国信

路透北京12月27日 -中国制造业投资今年三季度步入改善，成为固定资产投资稳定增长的重要因素，明年制造业是否能延续回暖之势？国信证券最新报告表示，目前制造业盈利改善更多来源于成本端下滑，很难转换为企业盈利预期的改善，这将限制明年制造业投资的上行幅度。

国信证券分析师钟正生在报告中指出，利润、产能周期和出口是影响制造业投资的三个因素，前两项影响较大，而出口影响在次贷危机后有所削弱。

他认为，出口温和回升，化解产能过剩，都会制约2014年制造业投资上行空间，只有制造业盈利的改善或许相对可以持续。但是，中国现在似乎正在经历“衰退式盈利”改善，即盈利来源于成本端的下滑而不是需求端的回暖，很难转换成企业盈利预期的改善。

“这是制造业企业投资意愿低迷的主因，也将限制2014年制造业投资上行风险的幅度。”钟正生表示。

他认为，资金还不是制约制造业投资的主要条件。当前资金成本抬升对制造业投资的伤害相对有限，或者说存在滞后。只有在盈利预期出现显着改善时，高资金成本才会成为主要矛盾，尤其是对外源融资依赖程度较高的制造业。

“制造业投资意愿不足，及其背后的制造业盈利前景不佳，才是我国制造业投资长期低位徘徊的根源。”他说道。

他进一步称，制造业投资的真正崛起，需要盈利预期的突变式改善，如美国经济强劲复苏，或者大干快上基建项目。但至少目前，看不到这种强大外生冲击的迹象。

数据显示，今年8月以来，官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均维持在年内相对高位，反映了制造业较好的景气度，但同时价格分项指数多在低位徘徊，预示了制造业盈利难的隐忧。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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