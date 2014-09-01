焦点：中国制造业扩张步伐放缓 经济下行压力犹在仍需政策支持

作者 侯向明

路透北京9月1日 - 中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均自数月高点回调，因需求下降抑制生产，导致新订单和生产指数双双快速下滑。这表明中国经济内生下行压力仍然存在，未来仍需政策支持。

分析人士认为，上半年稳增长措施对总需求的贡献减弱，同时欧盟和日本的经济下行风险增加，外需未来亦难言大幅好转，稳增长仍需政策发力，央行应继续加大定向宽松力度。

“虽然外部需求出现改善，但内需愈发低迷。整体来看，8月制造业虽说仍处在扩张阶段，但扩张步伐较前几个月放缓。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

他并表示，下半年经济成长仍面临相当大的下行风险，需要进一步放松政策，以确保经济稳步复苏。

周一公布的数据显示，中国8月官方采购经理人指数(PMI)降至51.1，为连升五个月后首次出现回调，且低于路透调查预估中值51.2；汇丰(HSBC)8月中国制造业PMI终值则为50.2，略低于初值50.3，且创三个月低点。

汇丰中国PMI终值和官方PMI图表：link.reuters.com/cuq72w

“8月份PMI指数出现明显下降，表明当前经济运行存在一定的下行压力，...但由于PMI指数仍然在50的景气线以上，因此经济平稳增长的基本态势没有改变。”物流与采购联合会特约分析师张立群在解读数据时称。

他并指出，官方制造业PMI中，生产、新订单、采购量和购进价格指数下降幅度超过1个百分点，反映了从市场需求到企业生产经营活动都出现下降，预示未来工业增长率可能继续小幅下降。

国家统计局新闻稿显示，生产指数为53.2，虽比上月回落1个百分点，但高于今年均值0.2个百分点，继续位于临界点以上；新订单指数为52.5，比上月回落1.1个百分点，但仍高于今年均值0.7个百分点，处于临界点上方。

尽管中国PMI数据不及预期，但全球市场似乎并未受此影响。中国股市沪综指.SSEC高开后稳步上涨，早盘收升0.56%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS最新亦涨0.19%；澳元兑美元AUD=小升0.04%。

**需求扩张步伐减缓**

8月官方PMI中新订单分项指数逆转五个月升势，同时汇丰PMI新订单指数亦创下三个月低点，反映出需求虽仍处于扩张区间，步伐有所减缓。

中国物流信息中心的陈中涛认为原因有两点：其一是投资需求增长偏弱，另外则是出口呈现波动迹象。

“房地产行业深度调整，开发投资增速明显下降。”他并称，今年以来出口持续回升，基数抬高，新出口订单指数回落，预示着后期出口继续上升困难增加。8月官方新出口订单指数比上月回落0.8个百分点，降至50.0的临界点。

统计局此前数据显示，1-7月房地产开发投资同比增长13.7%，增速比去年同期下降6.8个百分点。

“需求回升减缓，企业接单困难，生产经营活动受到一定影响。大中型企业PMI指数普遍回落，尤其是以中小企业回落最为明显。”陈中涛说。

统计局数据显示，大型企业PMI为51.9，低于上月0.7个百分点，但仍为今年以来的次高 点，大型企业总体表现较好；中型企业PMI为49.9，比上月下降0.2个百分点，略微低于荣枯 线；小型企业PMI为49.1，低于上月1.0个百分点。

“（小型企业PMI）上月短暂高于50后，本月又重回收缩区间，表明小型企业回升基础并不稳固，生产经营依然面临较多困难，扶持小微企业的定向政策措施还需落到实处。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

不过他并称，值得关注的是，虽然本月PMI及部分分项指数出现了回落，但生产经营活动预期指数比上月上升2.6个百分点，达到57.9的较高水平，为今年5月以来的高点，表明企业对未来一段时间的市场预期仍比较乐观。

**未来仍需政策支持**

中国内需扩张步伐放慢，房地产市场持续调整，同时欧元区和日本经济疲弱导致外需不振，分析人士认为下半年仍有必要维持宽松的政策环境。

“宏观调控，仍需坚持底线思维、定向调控、精准发力，将稳增长的目标置于首位，立足于‘强动力、增活力’。”陈中涛表示。

他认为，要加快实施创新驱动战略，开发新的增长点；并加大稳投资力度，加强政策落实，对既利当前又惠长远的基础设施建设、棚户区改造，要加快推进，使之对经济增长形成有效支撑。同时，要从“松绑、减负、助力”入手，对企业降本扩需，进一步提高微观经济活力。

中国国务院总理李克强上周三主持常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。

“8月(官方)PMI回落至51.1，略低于市场预期的51.2，显示经济增长动能有所放缓，未来仍需政策扶持。”浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳说。

他并表示，8月属经济淡季，指示意义有限，但考虑到订单、就业和库存指数均较为疲弱，同时9月房地产销售能否回暖将进入证伪期，预计央行仍会继续加大宽松政策力度，区域性的降准和对扶持性行业的降息概率增加。

民生证券宏观团队亦表示，稳增长和外需对总需求贡献减弱，总需求下降又抑制了生产，同时采购与购进价格双降表明企业原料采购热情降温，“未来外需难有增量，房地产仍将底部徘徊，经济内生下行压力仍存，定向宽松仍将继续。”

中国国家发改委主任徐绍史上周四称，当前经济企稳的基础还不牢固，经济运行稳中有忧，下半年要在保持宏观政策基本取向稳定的同时，更加注重定向调控、精准发力，灵活前瞻、预调微调。(完)

(审校 张喜良)

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