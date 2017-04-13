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时事要闻 | 2017年 4月 13日 星期四 12:37 BJT

中石化茂名石化乙烯成品车间库房起火 未影响正常生产--微博

路透北京4月13日 - 据“中国石化茂名石化公司”官方微博周四称， 4月13日上午9时55分左右，茂名石化乙烯厂区成品车间库房着火。

“目前火势得到有效控制，没有造成人员伤亡，没有发生爆炸，没有影响正常生产。着火原因待查。”微博称。

中石化(0386.HK)是中国最大的国有炼油商。（完）

(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)

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