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中国财经 | 2015年 4月 9日 星期四 15:32 BJT

中国3月汽车销量同比增3.3% 1-3月销量同比增长3.9%--中汽协

路透北京4月9日 - 中国汽车工业协会周四表示，3月汽车销量同比增长3.3%，第一季整体成长率低于全年预估。

中汽协在北京召开的新闻简报会上表示，2015年1-3月销量同比增加3.9%，低于今年前两个月的同比成长4.3%。

中国3月汽车总销量为224万辆，2月销量为159万辆。

中汽协1月表示，预期今年轿车及商用车销售将成长7%至2,510万辆，大概相当于去年增幅，且与政府的国内生产总值(GDP)成长目标相一致。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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