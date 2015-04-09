中国3月汽车销量同比增3.3% 1-3月销量同比增长3.9%--中汽协

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月23日
1月23日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88291人民币)
路透北京4月9日 - 中国汽车工业协会周四表示，3月汽车销量同比增长3.3%，第一季整体成长率低于全年预估。
中汽协在北京召开的新闻简报会上表示，2015年1-3月销量同比增加3.9%，低于今年前两个月的同比成长4.3%。
中国3月汽车总销量为224万辆，2月销量为159万辆。
中汽协1月表示，预期今年轿车及商用车销售将成长7%至2,510万辆，大概相当于去年增幅，且与政府的国内生产总值(GDP)成长目标相一致。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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路透北京1月23日 - 中国手机公司小米[XTC.UL]最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透新加坡/北京1月20日 - 五位了解情况的消息人士称，由于遭到市场抵制，中国已经将打造新的原油期货合约的计划搁置。这对于上海想成为主要的能源交易中枢的雄心是一记打击。