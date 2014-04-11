中汽协：3月汽车产销创历史新高

路透北京4月11日 -中国汽车工业协会周五公布，3月汽车产销创历史新高，分别完成220.17万辆和216.91万辆，比上月分别增长34.4%和35.8%，比上年同期分别增长5.6%和6.6%。

但中国品牌乘用车市场份额比同期继续下降，外资品牌，如福特汽车(F.N)，丰田汽车(7203.T)都有快速增长。

数据并显示，一季度中国汽车产销分别完成589.17万辆和592.23万辆，比上年同期均增长9.2%，增速比上年同期分别下降3.6和4个百分点。

中汽协新闻稿称，2014年3月乘用车产销同比保持增长，商用车产销量较高，汽车出口低于同期水平，行业前十企业继续保持较快增长水平，新能源汽车产销增速快。

此前数据显示，中国今年1-2月汽车产销均保持10%以上增长。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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