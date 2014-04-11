中汽协：3月汽车产销创历史新高

中国3月70个大中城市房价指数同比升11.3% 环比扩至0.6%--路透测算
路透北京4月18日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄，低于上月的11.8%。
路透北京4月11日 -中国汽车工业协会周五公布，3月汽车产销创历史新高，分别完成220.17万辆和216.91万辆，比上月分别增长34.4%和35.8%，比上年同期分别增长5.6%和6.6%。
但中国品牌乘用车市场份额比同期继续下降，外资品牌，如福特汽车(F.N)，丰田汽车(7203.T)都有快速增长。
数据并显示，一季度中国汽车产销分别完成589.17万辆和592.23万辆，比上年同期均增长9.2%，增速比上年同期分别下降3.6和4个百分点。
中汽协新闻稿称，2014年3月乘用车产销同比保持增长，商用车产销量较高，汽车出口低于同期水平，行业前十企业继续保持较快增长水平，新能源汽车产销增速快。
此前数据显示，中国今年1-2月汽车产销均保持10%以上增长。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月18日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄，低于上月的11.8%。
路透上海4月18日 - 上海证券报周二报导，中国保监会于近日对融资性信用保证保险业务展开专项调研摸底，重点调研保险公司通过信保产品为债券、信托、基金等发行及理财产品质押、债权转让、融资租赁、担保业务等融资业务提供融资增信服务的经营情况及风控措施。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。