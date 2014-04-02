3月银行房贷处于半停贷状态 8.5折利率优惠绝迹--报告

路透上海4月2日 -中国知名在线金融搜索平台“融360”发布3月份房贷分析报告显示，全国房贷荒正在演变为房地产市场的暂时“失血”。8.5折利率优惠在全国已经彻底绝迹，除部分商业银行暂停贷款外，国有银行也都处于半停贷状态，公积金贷款额度也在收紧。

报告指出，3月以来，多数银行出于风险考虑取消房贷利率优惠，对房地产相关贷款审批趋严。房贷利率持续进一步提高的走势，首套房贷处于零优惠状态，部分城市最高上浮5%-15%不等。二套房的房贷利率相对首套房上涨幅度不大，维持在上浮10%-30%左右。

目前仅北京的建设银行(601939.SS)(0939.HK)执行8.8折利率优惠，执行9折利率优惠有11个城市，包括上海、广州、深圳等一线城市仅有当地的汇丰银行执行9折房贷利率。

报告称，在样本选择的35个城市中，有25个城市出现了银行停贷现象。统计显示，停贷银行主要以中小商业银行为主，如：平安银行(000001.SZ)、民生银行(600016.SS)、广发银行、中信银行(0998.HK)(601998.SS)等。

即便有银行可以受理房贷，但是无法给出具体的放款时间，人们即使审批完了还是要继续等贷款，最高半年未放款。银行压贷、缓贷现象严重的，主要表现为三种情况：价高者得；挑人放款和以信用贷代替房贷。

融360月度房贷报告是在全面分析了融360已涵盖的86个城市房贷市场数据后，选取了全国27个重点城市、近500家银行的房贷产品进行摸底调查。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。